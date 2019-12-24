"الطيران المدني" تنفي إجراء تغييرات وتعيينات في الوزارة

القاهرة- (أ ش أ):

نفت وزارة الطيران المدني، ما تم تداوله من شائعات وأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي للعاملين بقطاع الطيران فيما يتعلق بتعيينات وتغييرات في الوزارة.

وأكدت الوزارة - في بيان مساء الثلاثاء- أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلباً علي أداء العاملين والقيادات.

وأهابت الوزارة بالعاملين بكافة الهيئات والشركات التابعة عدم تداول أية معلومات أو قرارات غير صحيحة علي صفحات التواصل الاجتماعي سواء الحسابات الشخصية والصفحات العامة وغير الصادرة من المركز الإعلامي التابع لوزارة الطيران المدني إذ أنه الجهة الرسمية المنوط لها الإعلان عن أي قرارات صادرة من وزير الطيران المدني.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد أوردت أنباء عن تعيينات وتغييرات في الوزارة وهو الأمر الذي تم نفيه رسميًا.