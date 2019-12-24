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التعليم: بدء التعاقد مع ٢٠٠٠ معلم عبر بوابة توظيف المعلمين

08:20 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
التعليم: بدء التعاقد مع ٢٠٠٠ معلم عبر بوابة توظيف المعلمين

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، إنه تم الانتهاء من قبول الدفعة الأولى للمعلمين الذين اجتازوا جميع مراحل التوظيف.

وقالت البوابة، في بيان الثلاثاء، إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال إجراءات التسكين والتعاقد.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه بدء التعاقد مع ٢٠٠٠ معلم كدفعة أولى من مراحل التعاقد مع ١٢٠ ألف معلم.

التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين المدارس الحكومية طارق شوقي

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