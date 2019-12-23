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عبد العال يطالب الحكومة بإعداد لائحة "مخالفات البناء" قبل نشره بـ 15 يومًا

07:27 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
عبد العال يطالب الحكومة بإعداد لائحة "مخالفات البناء" قبل نشره بـ 15 يومًا

الدكتور علي عبد العال

القاهرة- (أ ش أ):

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قبل 15 يوما من نشره بعد التعديلات الجديدة التي دخلت عليه في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، وعرضها على لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال عبد العال :"يجب على الحكومة قبل نشر القانون بـ 15 يوما أن تعد اللائحة التنفيذية وتعرضها على لجنة الإسكان لتأخذ ملاحظاتها في الاعتبار".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"اللائحة التنفيذية يجب أن تحدد مددا معينة؛ بحيث إذا تم تقديم طلب ولم يتم الرد عليه في مدة معينة يتم اعتباره مقبولا".

ومن جانبه، تعهد نائب وزير الإسكان خالد عباس بالتعاون مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بشأن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديلات التي سيدخلها البرلمان عليه.

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