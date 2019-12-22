أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

اليوم.. وزيرة الصحة تستكمل جولتها بجنوب سيناء لمتابعة تطبيق التأمين الشامل

10:32 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
اليوم.. وزيرة الصحة تستكمل جولتها بجنوب سيناء لمتابعة تطبيق التأمين الشامل

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

تستكمل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جولتها التفقدية لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تتفقد أعمال التطوير بعدد من المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، بطابا، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، فى إطار حرص الوزيرة على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تطويرها للإسراع من وتيرة العمل، بحسب بيان وزارة الصحة.

وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان، تفقدت أمس عددًا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفي رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفي ابورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفي الفيروز " المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة الرويسات.

ويذكر أن محافظة جنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

هالة زايد وزيرة الصحة جنوب سيناء التأمين الصحي الشامل

الخبر التالى:

مصادر تكشف لمصراوي موقف وزيرة الصحة بالتشكيل الجديد للحكومة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور- وصول والد محمود البنا إلى مقر محاكمة راجح في المنوفية