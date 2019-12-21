طلب إحاطة بشأن أعمدة الإنارة المضاءة صباحًا في أحياء القاهرة

كتب- محمد نصار:

تقدّم النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن أعمدة الإنارة المضاءة صباحًا في مختلف شوارع وأحياء القاهرة الكبرى والمحافظات.

وقال أبوطالب، في طلبه، إن هذه الظاهرة تدل على غياب الرقابة الإشرافية من المسئولين على مرؤوسيهم، وعدم وجود متابعة ميدانية، في الوقت الذي تشدد القيادة السياسية على ضرورة ترشيد الاستهلاك والنفقات والحفاظ على مصادر الطاقة، متابعًا: "هناك تكليفات صريحة وواضحة من الرئيس السيسي إلى المحافظين بالحفاظ على مواردهم وتعظيمها".

وتابع عضو مجلس النواب: "ما نراه بمثابة إهدار للمال العام قبل أن يكون إهدار لموارد الطاقة، وفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المواطنين العاجزين عن سداد فواتير الاستهلاك، وتحث فيه على ضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي".