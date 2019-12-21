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"الري": تحرير 66 محضر بمخالفة في دمياط

10:20 ص السبت 21 ديسمبر 2019
"الري": تحرير 66 محضر بمخالفة في دمياط

المجاري المائية

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن اللجنة المشكلة من الوزارة، للمرور على المجاري المائية في محافظة دمياط، تفقدت حالة الترع بالمحافظة ومنها، ترعة أبوعياد وترعة بحر بسنديلة، ترعه الخزان بقريه كفر الغاب والتابعة للإدارة العامة لري غرب الدقهلية.

وأشارت اللجة إلى أنه تبين من المعاينة وجود مخالفات على ترعة الخزان، عبارة عن تغطيات وخلافه وجميع المخالفات متخذ ضدها الإجراءات القانونية بإجمالي 66 محضر مخالفة وقرارات إزالة، وتم مخاطبة الجهات الأمنية.

ويشار إلى متابعة جميع الترع في المحافظة من خلال أجهزة وزارة الري، بشكل مستمر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على المجاري المائية في المحافظة وحالة الري بالمحافظة مستقرة.​

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المجاري المائية وزارة الموارد المائية دمياط

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