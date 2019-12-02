وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية جديدة للسكة الحديد.. الخميس

كتب- محمد سامي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، غدًا الثلاثاء، ضمن عدد من المشروعات القومية.

وأشار الوزير، إلى وصول أول 10 جرارات من صفقة توريد وتصنيع 110 جرارات سكة حديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي، الخميس المقبل.

وقال وزير النقل- خلال مشاركته بمعرض كايرو ict- إنه سيتم تدشين خط ملاحي لشركة الجسر العربي للملاحة مابين شرم الشيخ والغردقة، السبت المقبل، وأن الأحد المقبل سيشهد خروج ماكينة الحفر من محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.