"قومي المرأة": حملة "بلدي أمانة" طرقت أبوأب 4.3 مليون سيدة خلال شهرين

كتبت- نور العمروسي:

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، إن حملة "بلدي أمانة" التي أطلقها المجلس خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين استهدفت طرق أبواب 4 ملايين و300 ألف سيدة لمعرفة رأيهن وشكواهن وتوعيتهن بخطورة الشائعات.

جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر" المرأة والإعلام المهني حصن الوطن " الذي نظمته لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني، وبحضور نخبة من عضوات المجلس والإعلاميين، وطلبة وطالبات كلية الآداب قسم الإعلام جامعة عين شمس.

وأكدت مرسي أن الإعلام المهني هو الكلمة الصادقة وحصن الوطن ، مقدمة التحية والتقدير لكل الإعلاميات والإعلاميينالصادقين الذين قدموا الرسالة الصادقة الصحيحة وساندوا الوطن في الوقت الحرج..كما قدمت التحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذي ضرب المثل وتصدى لكل الشائعات وكان أكبر حصن للوطن .

من جانبها.. أوضحت الدكتورة سوزان القليني ، أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة،حيث يسهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق محور الحماية في استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 .

و أشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة والحد من العنف وكافة صور التمييز ضدها وكذلك دور الرجال والشباب في الحد من العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره، مؤكدة أن الإعلام المهني له دور كبير في مساندة المرأة و إعطاء حقوقها .

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