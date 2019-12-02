معدل التكليفات زاد.. شعراوي لنواب المحافظين: "الرئيس قالي اعرف شوارع مصر"

كتب- محمد نصار:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بصفة عامة أهم ما فيها المواطن المصري وهذا يعني التواجد لمدة 24 ساعة في الشارع لمعرفة مشكلات المواطنين.

وأضافت شعراوي، خلال حضور اليوم الأول للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن أول كلمات قالها في بداية تكليفي: "عايزك تعرف شوارع المحافظات".

وأوضح، أنه في الفترة الماضية زاد معدل التكليفات التي تصدر، وهو يتطلب زيادة التدريب للعناصر المحلية لمواجهة هذه التحديات المتزايدة ومن هنا بدأت الوزارة في رفع قدرات العاملين.​