الأرصاد تعلن بيان حالة طقس 48 ساعة (شبورة وأمطار ونصائح)

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الاثنين مائلة للدفء على أغلب الأنحاء نهارا في ظل وجود حالة من البرودة تنشط خلال ساعات الليل.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار تكون فقط على السواحل الشرقية وخفيفة إلى متوسطة على بهض المناطق، كما تتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشار إلى أن متوسط درجات الحراة خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة والوجه البحري من 21-22، وتتراوح على السواحل الشمالية من 21-22، وعلى شمال الصعيد من 22-23، وعلى جنوب الصعيد من 25-26.

وتابع: "الرياح أغلبها على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط لا توجد مشكلة في ممارسة الأنشطة البحرية".

ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، كما نصح السائقين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق في الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور.