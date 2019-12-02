جابر طايع: الإسلام حث على تجنب الإسراف في المياه

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قضية الماء من أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وخاصة ما يتعلق بالتلوث البيئي والدولية الذي أصبح من أكبر المشكلات الكبرى التي تفرض نفسها على الساحة.

وأضاف طايع، في كلمته على هامش مشاركته في ندوة العلوم الفقهية بسلطنة عمان، اليوم الأحد، أن الدين الإسلامي لا يعيش بمعزل عن الحياة الواقعية ومشكلات الناس، وأن الشرع الحنيف صالح لكل زمان ومكان، موضحًا أن مشاركته في الندوة ترتكز حول قضية "تلوث المياه وفقه البيئة"، وهي محاولة لتتبع أسباب تلوث الماء في بيئاتنا وأنواع التلوث.

وأكد طايع اهتمام علماء الأمة بالقضايا المصيرية للشعوب العربية والإسلامية، بل ويقدمون الحلول المثلى لقضايا ومشكلات أمتهم، مشيرًا إلى أنه طرح مجموعة من الحلول والأطروحات التي من شأنها المساهمة في إيجاد حل لقضية التلوث، مستضيئًا بهدي القرآن الكريم، ومستلهمًا كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ومتتبعًا مكانة الماء، وأهميته في الإسلام، وحرص الدين الإسلامي على الماء، وحث أتباعه على الحفاظ عليه من الإسراف أو من الإفساد سواء بالتلويث أو غيره.