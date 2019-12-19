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بينها أوسمة للاعبين.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية

11:01 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
بينها أوسمة للاعبين.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية بني غالي بمحافظة أسيوط بمساحة ٩٩ر٠ فدان لصالح وزارة التموين والتجارة الخارجية، وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٦١٧ لسنة ٢٠١٩ باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٨، بحيث يعاد تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي).

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٩ بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لإنجازات على المستوى العالمي والقاري.

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السيسي الجريدة الرسمية قرار جمهوري

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