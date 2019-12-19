اليوم.. غلق باب التحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية لطلاب ثانية ثانوي

القاهرة- (أ ش أ):

تنتهي اليوم الخميس، مهلة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التعليم بأنه على جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.

وكان قطاعا التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات أرسلا، الثلاثاء الماضي، خطابًا للمديريات في هذا الشأن.