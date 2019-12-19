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اليوم.. غلق باب التحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية لطلاب ثانية ثانوي

07:41 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
اليوم.. غلق باب التحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية لطلاب ثانية ثانوي

وزارة التربية والتعليم

القاهرة- (أ ش أ):

تنتهي اليوم الخميس، مهلة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التعليم بأنه على جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.

وكان قطاعا التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات أرسلا، الثلاثاء الماضي، خطابًا للمديريات في هذا الشأن.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة التربية والتعليم الشعبة العلمية الشعبة الأدبية الصف الثاني الثانوي

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