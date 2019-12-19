"لا تنخدعوا باستقرار الجو".. الأرصاد تحذر من التقلبات وتُعلن طقس اليوم

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الخميس، مستمر في الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليًا خاصة خلال إجازة نهاية الأسبوع، موضحًا أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لكنها باردة خلال فترات الليل.

وحذر شاهين في تصريحات لمصراوي، المواطنين بعدم الانخداع من الأحوال الجوية الحالية كون هناك فارق درجات حرارة يتراوح من 9 لـ 10 درجات ما بين العظمى والصغرى، مشيرًا إلى أن الملاحة البحرية معتدلة سواء في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية والقاهرة ما بين 21 -22 درجة وتصل لـ 23 درجة على شمال الصعيد، ومن 25 - 26 درجة مئوية على جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أنه من الوارد وجود تقلبات جوية مع بداية فصل الشتاء والذي يبدأ جغرافيا يوم السبت المقبل 21 ديسمبر الجاري.

ونصح شاهين المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الأيام في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة ونحن مقبلون على أبواب فصل الشتاء، محذرا في ذات الوقت من الشبورة المائية الكثيفة كونها الأكثر تأثيرا خلال هذه الفترة والتي تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

كما نصح السائقين بالقيادة بهدوء نظرًا لتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا صباحا على الطرق السريعة والزراعية والسواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والتي تتكون بعد الفجر وتستمر حتى العاشرة صباحا، مع ضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.​