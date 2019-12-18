"نقل الكهرباء" تستعرض إنجازاتها خلال 2019

كتب - محمد صلاح:

أعلنت صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تحسن جميع مؤشرات الحوادث والأعطال على الجهود الفائقة والعالية خلال العام 2018 / 2019 باستثناء الخطوط على الجهد 33 ك.ف والكابلات على الجهدين 220 ، 66 ك.ف بسبب التعديات على الكابلات والتي تركزت بمنطقة القاهرة، بسبب التوسعات في الطرق وإنشاء عدد من الكباري العلوية.

وأضافت مشالي ، خلال استعراضها لأداء الشركة خلال العام المالى 2018 /2019 اليوم، ان الجهود التي قامت بها الشركة في مجال تحسين الاداء أتت ثمارها حيث انخفضت نسبة الفقد من (4,5%) عام 2017/2018 إلى (4,07 % ) عام 2018 /2019.

وأوضحت مشالى انه في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة الى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحليه لعدد من المشروعات.

وقالت إنه تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنه لمشروعات طاقة الرياح و25سنه لمشروعات الطاقة الشمسية ) باجمالي قدرات 2165م.و: ـ 500 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO 1465م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية، 200 م.و من الطاقة الشمسية بنظام BOO ، هذا بالإضافة إلي قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح تضمنت مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019

، ومزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية مخطط التشغيل التجارى فى الربع الاول من 2021.

ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و ، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروع بقدرة 1465 م. و ، فى نوفمبر 2019

كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و

وأضافت أنه جارٍ التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى علي عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل اجمالى قدراتها إلى حوالى (2570) ميجاوات منها حوالى (1820) ميجاوات من طاقة الرياح ،وحوالى (750) ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأوضحت أن الشركة تقوم حاليًا بإنشاء خط بنبان / نجع حمادي جهد 500 ك.ف بطول ( 195 كم ) بإجمالي استثمارات مقدارها ( 1,65 مليار جنيه ) ومتوقع دخوله الخدمة نهاية العام الحالى .

ونوهت بانه تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة ( 400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3 ، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي ( 100 مليون جنيه ).

وقالت إن مهمة المركز تتمثل في التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة ، ومراقبة أداء المهمات الكهربية في محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي ، بالإضافة إلى تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة ، والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومي للتحكم في الطاقة .

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع دول الجوار ، أكدت مشالي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحرص على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وجمهورية السودان ، وهيئة الربط الخليجي ، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات المحولات والخطوط بنسبة 98 %.

وقالت إنه يتم العمل على التشغيل الأمثل لشبكات الجهد الفائق والعالي وذلك من خلال ، الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعاده توزيع الأحمال عليها كما هو موضح بجدول المؤشرات الفنية ، المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها ، تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية في الشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية ،تركيب وحدات قدرة غير فعالة (مكثفات) على الجهد المتوسط بسعة إجمالية بلغت 5985,18 ميجافار داخل محطات محولات الجهد العالى .

وحول إنشاء وتحديث مراكز التحكم يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث عدد ( 4 ) تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية ( تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا ) ، .

هذا ويجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط ، والذي يخدم عدد (106) محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى ،كما تم الإنتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم عدد ( 109) محطة محولات بمنطقة مصر العليا .

وأوضحت أن من أهم الدراسات لمجابهة المشاكل التي تواجه الشبكة تقوم حالياً الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500 ، 220 ، 66 ك. ف ) ،وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير ، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.

هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية ،وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

وحول نشاط قطاع الجودة خلال العام المالي 2018/ 2019 قالت مشالي ،لقد أدت الجهود المبذولة في مجال تشغيل وصيانة مهمات الشبكة طبقا لأسس وقواعد ( MPIS ) Maintenance Procedures Information System خلال العام المالي الحالي ثمارها في تحسن جميع مؤشرات الأداء الفني للشبكة القومية.