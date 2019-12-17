ملاحظات لوفد نقل النواب بشأن ميناء سفاجا.. ومطالب بتنفيذ الشباك الواحد

كتب- أحمد علي:

أكد اللواء ياسر راشد مدير ميناء سفاجا البحري، إن الميناء يعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض حاويات وبضائع عامة، بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويًا تصل إلى ٣ مليون حاوية، واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ مليون طن.

وبدوره، أبدي النائب هشام عبد الواحد عدد من الملاحظات بشأن ميناء سفاجا، علي هامش الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلا عن عدد من الموانئ.

بدأها بملاحظاته على ميناء القصير وكونها مظلمة تماما، وبعض الملاحظات الأخرى على ميناء الحمراوين، وكذلك مسئولية الولاية على الرصيف بميناء الفوسفات في منطقة أبو طرطور، فضلا عن مول الغردقة الذي لم يتم استغلاله حتي الآن، وكذلك ضرورة تبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد وفترة تواجد الشاحنات.

وطالب النائب هشام عبد الواحد، جدول زمني لتنفيذ الشباك الواحد، وكذلك تفعيل فكرة الاقتصاد التشاركي بالاستفادة من المستثمرين وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، فضلا عن اعتراضه على تأخر الانتهاء من المشروعات القائمة.​