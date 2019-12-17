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انطلاق جلسة إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2019

06:06 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
انطلاق جلسة إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2019

منتدى شباب العالم

كتب- محمد سامي ومحمد عبدالناصر:

انطلقت قبل قليل، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.

منتدى شباب العالم السيسي شرم الشيخ

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