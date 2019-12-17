الصحة: إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الشامل ببورسعيد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إجراء 16 ألفا و252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، لعدد من المنشآت الطبية في بورسعيد ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة وسير العمل بالمستشفيات، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أن وزيرة الصحة تفقدت مستشفى الرمد في بورسعيد، وأشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين، ووجهت بنقل العيادات الخارجية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد لتوزيع المرضى على المبنيين، نظرا لزيادة أعداد المترددين.

وقال مجاهد "إن وزيرة الصحة تفقدت أيضا مستشفى السلام ببورسعيد، وتحدثت مع الفريق الطبي، حيث اطلعت على نسبة الإحالات التي يستقبلها المستشفى من وحدات ومراكز طب الأسرة، كما استجابت لبعض طلبات المواطنين، وتحدثت مع المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، حيث أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التي يتلقونها بالمستشفى، وأعربوا عن رضاهم عن المنظومة الجديدة".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة تفقدت وحدة صحة أسرة المناخ 1، حيث تابعت تطبيق نظام الإحالة من الوحدة إلى المستشفيات، ووجهت بمراعاة التوزيع المنظم على مستشفيات المنظومة حتى لا تكون هناك زيادة في أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

كما تفقدت وزيرة الصحة مركز طب أسرة العرب ومركز طب أسرة العلاج الطبيعي، وشددت على الاستمرار في تطبيق نظامي الميكنة والإحالة مع تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمنتفعين بالمنظومة، لافتة إلى ضرورة توفير البرامج التدريبية لكافة أعضاء الفريق الطبي.

وتقوم وزيرة الصحة والسكان بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الاثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس القادم.​