"الزراعة" تحسم الجدل بشأن إعدام 295 ألف كلب خلال عام 2019

القاهرة- أ ش أ:

نفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تم تداوله عن إعدام 295 ألف كلب خلال عام 2019.

وأكدت الهيئة - في بيان اليوم - أنه في إطار التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، تم فحص 295 ألف رأس ماشية ضد مرض السل فضلا عن اختبار 235 ألف رأس ماشية لمرض البروسيلا، وتم تحصين 150 ألف رأس ضد المرض.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.​