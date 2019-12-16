نائب "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات بمدينتي حدائق أكتوبر أكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، رافقه خلالها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعدد من مسئولي الهيئة وجهازي المدينتين.

وتابع ممدوح - خلال جولته بمدينة حدائق أكتوبر - الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بموقع (266 عمارة)، وموقع (1185 عمارة)، وتشمل أعمال المرافق والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بتلك المواقع، لخدمة الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي، ومنها مشروعات (الطرق والمدارس والملاعب والوحدات الصحية والحضانات)، وعدد من المشروعات الأخرى.

من جانبه أوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وكذا الانتهاء من تنفيذ ملعب ثلاثي، ويجري تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 75%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوي بنسبة إنجاز بلغت 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 75%، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: "يجري تنفيذ 6 أسواق تجارية، منها 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، ويجري تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي (ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما يجري 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات".

في سياق متصل ، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح ، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة ، حيث بدأ جولته بتفقد موقع الـ800 فدان لدفع عجلة العمل في المشروعات المختلفة بالموقع.

كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح ، عدداً من مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومشروع محطة رافع الصرف وخط طرد لمشروع (1783 عمارة) إسكان اجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم.

من جانبه، قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إنه "تم إنهاء وتسليم 35 ألفا و688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ويجري تنفيذ 35 ألف و136 وحدة أخرى بالمشروع، كما يجري تنفيذ 4236 وحدة بمشروع "سكن مصر".

وأضاف رئيس الجهاز ، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائي لمحطة رافع المياه بمنطقة ابني بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم.​