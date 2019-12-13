السيسي يهنئ بوريس جونسون بفوز حزب المحافظين بأغلبية البرلمان البريطاني

القاهرة- (مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، على فوز حزب المحافظين بزعامته، بالأغلبية في البرلمان البريطاني، في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.