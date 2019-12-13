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السيسي يهنئ بوريس جونسون بفوز حزب المحافظين بأغلبية البرلمان البريطاني

05:29 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
السيسي يهنئ بوريس جونسون بفوز حزب المحافظين بأغلبية البرلمان البريطاني

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، على فوز حزب المحافظين بزعامته، بالأغلبية في البرلمان البريطاني، في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي بوريس جونسون حزب المحافظين البرلمان البريطاني

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