"تسريح موظفين وانتشار أمراض".. الحكومة ترد على 11 شائعة مثيرة للجدل

كتب – أحمد مسعد وأسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الشائعات، التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، أبرزها تسريح 3 مليون موظف تزامنا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتفشي الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس، إضافة إلى بيع لحوم فاسدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 11 شائعة هذا الأسبوع:

إصابة 80 طالبًا بـ"الجديري المائي"

قالت وزارة الصحة، إنه لا صحة لإصابة 80 حالة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط.

وأوضحت الوزارة، أن حالات الإصابة تمثلت في تلميذين فقط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهما بعزلهما عن باقي التلاميذ لمنع انتشار الفيروس.

وشددت على أن نسبة الشفاء من مرض "الجديري المائي" تبلغ 100%، لكونه فيروس ضعيف ولا توجد منه خطورة.

لمزيد من التفاصيل: الصحة تنفي إصابة 80 طالبًا في أسيوط بـ"الجديري المائي"

تفشي "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عن صحة لتفشي مرض الالتهاب السحائي الوبائي بين طلاب المدارس بعدد من محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب بأي محافظة، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تفشي "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس

تلف المحاصيل بمناطق "السدة الشتوية"

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية" نتيجة انقطاع المياه عن هذه المناطق.

وأوضحت الوزارة، أن عدم تأثر المحاصيل الزراعية بهذه المناطق، حيث يتم تطبيق هذا النظام سنوياً تزامناً مع موسم الشتاء وعدم حاجة المحاصيل إلى كميات كبيرة من مياه الري، حيث يتم تطبيقه بهدف صيانة شبكات الري والصرف لتحسين أدائها على مدار العام

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية"

تراجع صادرات البصل

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري.

وأضافت الوزارة، أن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر. وأضافت، أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.

لمزيد من التفاصيل: الزراعة: لا صحة لتراجع صادرات البصل

بيع لحوم فاسدة في المجمعات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة، أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية. وأوضحت، أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي بيع لحوم فاسدة في المجمعات بأسعار مخفضة

أزمة مالية تُهدد معرض الكتاب

قالت وزارة الثقافة، إنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب.

وأضافت الوزارة، أن انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والأفريقية.

لمزيد من التفاصيل: هل يواجه معرض الكتاب أزمة مالية تُهدد انعقاده؟.. الحكومة ترد

استغلال أسوار المدارس لإنشاء محال

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لاستغلال الوزارة أسوار المدارس الحكومية لإنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، من خلال توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بهذا القطاع، دون اللجوء لمثل هذه الحلول.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء استغلال أسوار المدارس لإنشاء محال تجارية

أداء امتحانات أولى ثانوي بدون نجاح أو رسوب

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب.

وأضافت الوزارة، أن حالة الطالب تتحدد بمجموع درجتي الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، مُوضحةً أن عملية تقدير الدرجات ستتم على مستوى الإدارة التعليمية، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على٥٠٪‏ فأكثر لمجموع الفصلين الدراسيين.

وقالت الوزارة إنه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقياً، ووفقاً للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام الـ(Open Book)، وستتم عملية تقدير الدرجات على مستوى الإدارة التعليمية، على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقاً للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن أداء امتحانات أولى ثانوي بدون نجاح أو رسوب

خصخصة الشهر العقاري

قالت وزارة العدل، إنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقاري، مُوضحةً أنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين.

أضافت الوزارة، أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لخصخصة الشهر العقاري وخدمات "أون لاين" قريباً

تسريح 3 ملايين من الموظفين

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الجهاز، أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تسريح 3 ملايين من موظفي الدولة

أزمة بتوثيق الشركات على بوابة العمرة

قالت وزارة السياحة، إنه لا صحة لعدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية.

وأكدت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراءات التوثيق لجميع الشركات المستوفية لكافة الشروط الموضوعة على البوابة، مُشيرةً إلى قيام ١٨٣٣ شركة سياحية بالتوثيق على بوابة العمرة، وذلك خلال الفترة المحددة للتوثيق من 13 أكتوبر حتي 14 نوفمبر الماضي لتبدأ بعدها رحلات العمرة رسمياً.

وأوضحت الوزارة أنه تم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق في أكثر من منشور تم إرساله للشركات السياحية لإعطائها الفرصة لاستيفاء كافة شروط التوثيق على البوابة

لمزيد من التفاصيل: السياحة: 1833 شركة أتمت التوثيق ببوابة العمرة المصرية