"القوى العاملة": تجديد 575 عقد عمل.. وتحصيل 496 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لـ6 عمال يعملون لدى شركتين بجدة، بلغت 115 ألفًا و206 ريالات سعودي، أي ما يوازي 496 ألفًا و537 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

قال وزير القوى العاملة، في بيان اليوم الأربعاء، إن المكتب وفر نحو 61 فرصة عمل جديدة دائمة، فضلا عن توفير 22 فرصة عمل من خلال نقل الكفالة لـ22 عاملا.

وكان "سعفان"، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العمال الـ6 الذين يعملون بشركتين بجدة، ومتابعة صرف مستحقاتهم المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية بجدة عثمان رمضان، أن مكتب التمثيل العمالي استطاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 من تجديد 575 عقد عمل، فضلا عن توثيق شهادات استمرارية العمل لنحو 1860 عاملا، وتم حل 15 شكوى بالطرق الودية، وتحويل 7 شكوى للجهات المعنية بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك شكوتين قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 24 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه قام بعمل 4 زيارات ميدانية لمكاتب العمل والهيئات العمالية الأخرى والشركات لإنجاز مطالب العاملين.