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الحكومة: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

07:04 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الحكومة: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

القاهرة - مصراوي:

أظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، احتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي .

وذكر البيان الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن منهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء .

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