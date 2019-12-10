عبدالعال يلتقي عددًا من طلاب المدارس والجامعات

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النوب، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مجموعة من طلبة مدارس قنا بحضور النائب محمود الضبع نائب محافظة قنا، كما التقى وفدا من طلبة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور النائب مصطفى السلاب.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على استقبال الطلاب والشباب في زيارات تفاعلية، لاطلاعهم على الإجراءات الإدارية والقانونية التي يدار بها المجلس، وتعريفهم بتاريخ الحياة البرلمانية في مصر.