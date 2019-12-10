وزيرة الثقافة: خرجنا من المباني للشوارع ولدينا قوافل ثقافية كبيرة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك جهود كبيرة تبذل وتنسيق بين كل القطاعات التابعة للوزارة لتحقيق استراتجية مصر 2030 فيما يتعلق بالجانب الثقافي، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة للتطوير والهيكلة.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن تفعيل دور قصور الثقافة وتفعيل الثقافة الشعبية، قائلة: "حاليا كل الجهات تعمل مع بعضها، وقبل ذلك كانت جزر منعزلة، وننسق لنحقق الاستراتيجية، كل جهات الوزارة تشتغل مع بعضها، وما يطبق في الأوبرا ليس إهدارًا للأموال، فكل قطاع له ميزانيته، وننسق بين القطاعات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة".

واستطرد وزيرة الثقافة: "حاليا خرجنا من المباني إلى الشوارع والميادين، وهناك قوافل ثقافيىة كبيرة جدا، ونحاول أن نبذل أكبر جهد ممكن، وخلال الربع الأخير من كل سنة نجمع الفائض من ميزانيات كل قطاعات وقصور الثقافة، وأنجزنا 14 موقعا ثقافيا في 2018/2019، وأي رؤية أو وجهة نظر تأتي لنا تحترم".

جاء ذلك ردا على كلمة النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، والتي قالت في كلمتها: "عندنا قصور ثقافة عديدة، ويوجد قصور في الثقافة، لازم نواجه القصور دا بمنتهى الشجاعة إذا أردنا التقدم، عندنا مشاكل كثيرة شباب معقد ولا توجد ثقافة وعندنا مشاكل نفسية، بنقول مفيش إمكانيات، نشر الثقافة عمره ما كان بالإمكانيات، في الستينات والسبعينات كان عندنا شعب مثقف من الإذاعة والثقافة الجماهيرية".

وطلبت "عثمان"، تغيير اسم هيئة قصور الثقافة، مرجعة ذلك إلى أن كلمة "قصور" تعني التقصير، قائلة: "محتاجين لبناء الإنسان، عندنا استراجية 2030 حتى الآن موصلناش لحاجة في المستهدف منها بخصوص الثقافة، الأجهزة متعطلة في قصور الثقافة".

من جانبه، تحدث النائب سامر التلاوي، عن مشكلة قصر الثقافة في شبين الكوم بالمنوفية، والمتوقف العمل فيه منذ عام 2009، رغم صرف 38 مليون جنيه لإنشائه ورغم تنفيذ أكثر من 90% منه.

وعقب أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، موضحا أن قصر ثقافة شبين الكوم متوقف من 2009، وحاليا تم اعتماد المخصصات المالية الزيادة وسينتهي العمل في القصر خلال عام 2020.