الوفد يطالب باستخدام منتدى شباب العالم كمنصة ترويجية للسياحة المصرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن مشاركة هيئة تنشيط السياحة في فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، خطوة ضرورية لتنشيط الأوضاع السياحية في مصر عبر بوابة منتدى شباب العالم.

وقالت رمزي، في بيان، اليوم، إن منتديات شباب العالم خلقت حالة من الاهتمام بها على الصعيد الدولي نتيجة نجاح النسخ السابقة في تحقيق أهدافها، وظهور مصر بالشكل اللائق بها والمناسب لها أمام الزوار من ضيوف المنتدى والذين يشكلون أغلب جنسيات العالم.

وطالبت رئيس لجنة السياحة بالوفد، بضرورة توزيع كتيبات سياحة ونشرات وخرائط لأفضل أماكن السياحة في مختلف مناطق مصر وليس في شرم الشيخ فقط، على أن تكون هذه النشرات الكتيبات بلغات مختلفة لكي تصل الرسالة المنشودة منها إلى أكبر قدر ممكن من الدول المشاركة في المنتدى.

كما اقترحت أمل رمزي، عرض عدة أفلام قصيرة توثق للمعالم السياحية المصرية والطفرة التي حدثت بها سواء في مستوى الخدمات أو الأمن أو تطوير المناطق والمعالم الأثرية والسياحية لإظهار صورة مصر الحقيقية أمام زوارها من مختلف دول العالم.

وأشارت رئيس سياحة الوفد، إلى أن المنتدى فرصة لخلق مئات بل آلاف السفراء لمصر في عشرات الدول المشاركة، كما يمكن استخدامه كمنصة وإعلانية وتسويقية للمنتجات السياحية المصرية بما يشجع على زيارة مصر.