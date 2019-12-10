وزيرة البيئة بمؤتمر مدريد: حان الوقت للوفاء بالالتزمات تجاه أفريقيا

كتب - محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أحقية أفريقيا في الحصول على الدعم الملائم خلال الفترة المقبلة لمواجهة آثار تغيرات المناخ، مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه فترة ما قبل 2020 والوفاء بتعهداتها بتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ بحسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقالت وزيرة البيئة - في بيان مصر خلال فعاليات الشق الوزاري رفيع المستوي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP25) الذي يعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد - :"حان الوقت لكي تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه إفريقيا"..مؤكدة حق القارة السمراء في التنمية حيث إنها أكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ وهي الأقل على مستوى العالم من حيث حجم الانبعاثات.

وطالبت دول العالم بإسراع الخطى ، خاصة في الأنشطة والخطوات التنفيذية، مشددة على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التوازن المنشود بين كافة أوجه العمل المناخي على نحو يمكن الدول النامية من المساهمة في هذا الجهد دون التأثير على حقوقها المشروعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة لعدة دول من أجل تفعيل اتفاق باريس وضمان وصول متطلبات الدول النامية إليهم والمتمثلة في نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات وإجراءات التمويل ، كما تلتقي ممثل بريطانيا والذي سيقوم باستضافة المؤتمر القادم لتغير المناخ بإنجلترا (COP26).

وتتركز المفاوضات والاجتماعات في هذا المؤتمر على إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على 2 درجة مئوية حتى عام 2100، ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة والتي أصبحت تهدد كوكب الأرض وشعوب العالم.