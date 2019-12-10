شوائب عالقة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إنّ اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، يشهدان فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشوائب عالقة خلال ساعات النهار، ما يقلل من مستوى الرؤية الآفقية.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الملاحة البحرية ستكون معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، وأوضح أن الثلاثاء قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقت في درجة الحرارة في حدود درجتين بحد أقصى، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر على الطرق السريعة بسب انتشار الشوائب العالقة.

وأكد مدير مركز التحاليل ضروة التزام المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، نظرًا للشعور بالسقيع ليلاً، قائلًا: "مازلنا في موسم الخريف"، مقللًا من وجود أي ظواهر مفاجئة خلال الـ48 ساعة المقبلتين.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، جاءت كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 13