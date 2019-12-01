الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الشمائل لرعاية الأيتام

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار مديرية التضامن الاجتماعي رقم 11026 لسنة 2019، بشأن قيد جمعية الشمائل لرعاية الأيتام التابعة لإدارة حلوان الاجتماعية.

ونص القرار على نشاط الجمعية، الذي يهدف إلى المساعدات الاجتماعية وخدمات ثقافية وعلمية ودينية بالإضافة لرعاية الفئات الخاصة والمعوقين ورعاية الأمومة والطفولة.