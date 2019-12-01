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الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الشمائل لرعاية الأيتام

02:46 م الأحد 01 ديسمبر 2019
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الشمائل لرعاية الأيتام

وزارة التضامن الاجتماعىّ

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار مديرية التضامن الاجتماعي رقم 11026 لسنة 2019، بشأن قيد جمعية الشمائل لرعاية الأيتام التابعة لإدارة حلوان الاجتماعية.

ونص القرار على نشاط الجمعية، الذي يهدف إلى المساعدات الاجتماعية وخدمات ثقافية وعلمية ودينية بالإضافة لرعاية الفئات الخاصة والمعوقين ورعاية الأمومة والطفولة.

قيد جمعية

وزارة التضامن الاجتماعى الجريدة الرسمية جمعية الشمائل لرعاية الأيتام إدارة حلوان الاجتماعية

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