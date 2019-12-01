بأكتوبر والعبور.. مسؤول: طرح 100 ألف شقة إسكان اجتماعي في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الجهاز يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية خلال الربع الأول من 2020 ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي.

وأضافت "عبدالحميد"، لمصراوي اليوم، أن الإعلان الـ13 يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبا، لافتة إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولى، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

وتابعت: "يجري حاليا اختيار مواقع تنفيذ الوحدات في المناطق المطروح بها".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلان المقبل سيتم وفقا لقواعد وشروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي دون تغيير.

وأشارت إلى أن شقق الاسكان الاجتماعي أصبحت تشهد طلبا كبيرا، من خلال الإعلان الـ12 حيث تم سحب حتى نهاية الأسبوع الماضي 24 ألف كراسة شروط، ويوجد 7400 مواطن سددوا جدية الحجز، رغم أن الحجز سينتهي 12 ديسمبر المقبل.

وللتعرف على تفاصيل الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي.. اضغط هنا

وبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

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