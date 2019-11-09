الاثنين.. ساويرس ضيف "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي
القاهرة - مصراوي:
يحل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ضيفًا على برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، مساء الاثنين المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على "تويتر"، اليوم، برومو للقاء الذي من المقرر أن يدور بين الاقتصاد والفن والحياة.
ويتحدث ساويرس عن آخر استثماراته ومتى يتوقف طموح رجل الأعمال، وعلاقته بالسوشيال ميديا، ومهرجان الجونة: هل هو عشق للفن أم البيزنس؟
في حلقة جديدة من القاهرة_الآن مع #لميس_الحديدي.. رجل الأعمال "نجيب ساويرس" يفتح جميع الملفات— القاهرة الآن مع لميس الحديدي (@CairoAlaan) November 9, 2019
ويجيب في كل الاتجاهات .. الاثنين التاسعة مساءً#اسأل_نجيب_ساويرس@NaguibSawiris @lameesh pic.twitter.com/xR5gaYsoGb
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