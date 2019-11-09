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الاثنين.. ساويرس ضيف "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي

08:28 م السبت 09 نوفمبر 2019
الاثنين.. ساويرس ضيف "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي

المهندس نجيب ساويرس

القاهرة - مصراوي:
يحل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ضيفًا على برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، مساء الاثنين المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على "تويتر"، اليوم، برومو للقاء الذي من المقرر أن يدور بين الاقتصاد والفن والحياة.

ويتحدث ساويرس عن آخر استثماراته ومتى يتوقف طموح رجل الأعمال، وعلاقته بالسوشيال ميديا، ومهرجان الجونة: هل هو عشق للفن أم البيزنس؟

لميس الحديدي نجيب ساويرس القاهرة الآن

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