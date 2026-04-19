قرار عاجل لجنة من لجنة الاستئناف بتعديل عقوبة الشناوي

كتب : محمد خيري

05:24 م 19/04/2026

محمد الشناوي

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا مهمًا بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي، والمتعلق بعقوبات لجنة المسابقات الصادرة في 9 أبريل 2026.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

قبول التظلم شكلًا، لالتزامه بالموعد القانوني.

تعديل عقوبة حارس المرمى محمد الشناوي، لتصبح الإيقاف لمدة مباراتين بدلًا من العقوبة السابقة، مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هي.

عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، بسبب انتهاء النصاب القانوني الخاص به.

تأييد الغرامة الموقعة على النادي الأهلي دون تعديل.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قررت في وقت سابق توقيع عقوبة الإيقاف على محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، على خلفية أحداث مواجهة سيراميكا كليوباترا، ببطولة الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمد الشناوي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

حقيقة وفاة ضياء العوضي
