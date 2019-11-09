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    الأوقاف تبدأ المرحلة الأخيرة من توزيع لحوم صكوك الأضاحي

    02:58 ص السبت 09 نوفمبر 2019
    الأوقاف تبدأ المرحلة الأخيرة من توزيع لحوم صكوك الأضاحي

    وزارة الأوقاف

    القاهرة- (مصراوي):

    تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم السبت، توزيع المرحلة الأخيرة من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 94 طنًا.

    وتضم المرحلة الأخيرة المحافظات الآتية: (أسيوط – سوهاج- الإسماعيلية- كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد).

    وأضافت الوزارة أنه بهذه المرحلة، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم إلى 1067 طنًا.​

    وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي لحوم الأضاحي
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