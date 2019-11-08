"الأوقاف" تعلن عن برنامجين جديدين لتأهيل الأئمة والواعظات

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن برنامجين جديدين لتأهيل الأئمة والواعظات، الأول للأئمة المتخصصين والثاني للأئمة الفقهاء الذين يتم اختيارهم من بين الأوائل في مسابقة القراءة الحرة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الجمعة، أن البرنامج الأول يضم فرعين الأول: (التفسير وعلوم القرآن الكريم) ويستفيد به أوائل المشاركين في مسابقة جائزة الأوقاف لعلماء التفسير التي تم الإعلان عنها على موقع الوزارة حول التفسير المقاصدي للقرآن الكريم مع قراءة عدد من الكتب المخصصة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن والقراءات بجميع الجامعات المصرية، وجميع أئمة الأوقاف المعينين بالوزارة، وجميع الراغبين في الالتحاق بالمسابقة من أعضاء هيئة التدريس في التفسير وعلوم القرآن من مختلف دول العالم.. مشيرا إلى أن الفرع الثاني سيكون مخصصا للأئمة الفقهاء والذين يتم اختيارهم من بين أوائل الناجحين في مسابقة القراءة الحرة التي تم الإعلان عنها على موقع الوزارة.

وأضاف البيان أن البرنامج الثاني سيكون مخصصا للأئمة والواعظات وسيتم اختبارهم في الجوانب الثقافية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية والقانونية وما يتصل بقضايا الشأن العام.. لافتا إلى أنه سيتم تكريم الأول من الأئمة المتخصصين والواعظات المتخصصات والأئمة المثقفين والواعظات المثقفات بشهادة تقدير وجائزة مالية في احتفال الوزارة بليلة القدر بالنصف الثاني من شهر رمضان للعام الهجري 1441، كما سيتم استكمال جميع الأئمة والواعظات المرافقات لبعثة الحج من بين المشاركين والمشاركات في هذه البرامج، إضافة إلى من يتم اختيارهم أو اختيارهن من الناجحين في المسابقة الثقافية الكبرى.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن المشاركة في بعثة الحج هذا العام ستقتصر على الناجحين في أي من هذه المسابقات من باب إثابة المتكافئين وإتاحة الفرص المتساوية للجميع، وذلك بغض النظر عن مشاركة من شارك في الأعوام الماضية من عدمه، موضحة أنه يشترط في المرافقين لبعثة الحج ألا يزيد السن عن 59 عاما عند الإعلان، وأن تكون الحالة الصحية التي تقررها مستشفى الدعاة تسمح بالقيام بمهام العمل من خلال لجنة طبية متخصصة بالمستشفى.