"القاهرة": دراسة لإنشاء نافورات مياه بشوارع حي عابدين

كتب- محمد نصار:

وجَّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتطوير ورفع كفاءة الأحياء، بتحسين وتجميل الشوارع والميادين، والتفاعل مع المجتمع المدني للارتقاء به وبالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، قامت أجهزة حي عابدين برئاسة العميد أحمد أنور، بإنشاء نافورة بشكل حضاري بتقاطع شارعي محمد فريد ومشتهر، ولاقت استحسان المواطنين، لأنها تليق مع الطابع المعماري لمنطقة وسط المدينة والقاهرة الخديوية، بالتعاون مع المجتمع المدني بدون تكلفة أو أعباء على ميزانية الحي، بالاضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة بشارع محمد فريد وميدان مصطفى كامل.

وأشار "أنور" إلى أنه في ضوء نجاح التجربة يجري دراسة عدة أماكن بالحي تتناسب مع إقامة نافورات بها بحيث لا تعيق حركة المرور أو المشاه.