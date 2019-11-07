  • عاجل:التأمينات توفر خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر موقعها الإلكتروني

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    الرئاسة: السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم

    04:03 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    الرئاسة: السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم

    السيسي يستقبل ملك البحرين

    كتب - محمد سامي:
    قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل اليوم الخميس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك دولة البحرين.

    تأتي الزيارة لتناول العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير وتنمية أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

    الرئيس السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس يلتقي راهب دير الأنبا أنطونيوس بكندا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان