شيخ الأزهر: نثق في حكمة السيسي للنهوض بالوطن

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) خاطب الإنسانية كلها في خطبة تسمى "خطبة حجة الوداع" التي توفرت فيها دقة التاريخ من حيث عدد المسلمين ومن حيث الزمان والمكان والكلمات وأسماء المبلغين ما لم يتوفر لغيرها.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة اليوم الخميس.

وأوضح أن هذه الخطبة كانت يوم الجمعة الموافق التاسع من ذي الحجة من العام العاشر من الهجرة بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الخطبة "أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت اللهم فشهد".

وأضاف أن الرسول تابع في هذه الخطبة قائلا "واعلموا أن صدورنا لا تخون في قليل ولا كثير أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وأضاف الطيب ، إن الرسول قال :"أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ألا لا تظلموا.. ألا لا تظلموا.. ألا لا تظلموا ثم قال الرسول ألا أخبركم من المسلم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم انما المسلمون أخوة وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، فلا تظلمن أنفسكم والله ما بلغت قال الناس نعم الله فشهد".

وقال شيخ الأزهر إنّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال موجهًا حديثه لله سبحانه وتعالى "اللهم بلغت"، وهو يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء وكأنّه كان يشير من وراء الغيب، إلى ظهور طائفة من أشرار أمته استباحت الأعراض والدماء والأموال، وزين لها الشيطان والجهل عمى البصائر وانحراف الفطرة، زين لها سوء عملها فراحت تقتل وتقطع الرقاب، وتفجر وتخرب وتغتال في غدر وخسة وراحت تستبيح أعراض الحرائر من النساء والفتيات وتتخذ منهن سبايا وإماء، تجبرهن على الفاحشة والرذيلة والقاذورات.



وأضاف: "لسنا في حاجة إلى التذكير والألم وخيبة الألم يعتصران القلوب، أن نذكر بأن أمة الإسلام هي أول من خرج على هذا الدستور الخالد".

وأشار "الطيب" إن الأزهر الشريف لديه ثقة كاملة في الله تعالى بأننا سوف نتجاوز جميع التحديات، كما يثق الأزهر بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج، مضطرب الغايات والأهداف، مهنئًا الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بأطيب التهاني بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد ﷺ.