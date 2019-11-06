السيسي: مصر تدعم مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزاله سياسياً

كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدداً من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، وذلك بحضور كلٍ من عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالحضور، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدوري الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية المنعقد حالياً في القاهرة برئاسة مصر، لا سيما في ظل حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح جميع المواطنين في القارة الأفريقية، على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة.

من جانبهم؛ أعرب رؤساء الوفود عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، والتقدير لتسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهود الشبكة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمختلف الدول الأفريقية، خاصةً في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الأفريقي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة، وكذا تولي مصر حالياً لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى أن رئاسة مصر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير شكل التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، مستعرضاً في هذا الصدد الجهود الوطنية المختلفة لتطوير الآليات المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان.

كما شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على دعم مصر لـ"مفهوم حقوق الإنسان الشامل" الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة وعلى نحو يحقق تلك الحقوق في مختلف المجالات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التي تتسم بها المجتمعات الأفريقية في هذا الشأن.