جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية بالجيزة ومهلة لرئيس حي العمرانية

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولة مفاجئة بدون تنسيق مسبق - بحسب بيان صحفي - لعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بحي العمرانية بالجيزة يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين من تدني مستوي الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير وهدم في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأكد شعراوي، خلال الجولة التي شملت شوارع ترسا وخاتم المرسلين ومستشفى الصدر والثلاثيني ومحور ترعة الزمر، الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بمختلف محافظات الجمهورية في مستوى النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد الوزير، على ضرورة رفع جميع الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية، ووجه شعراوي، بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن محافظة الجيزة تشهد تطوير عدد من المحاور الهامة لخدمة المواطنين أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعه عبدالعال والذي يعد طريق حيوي يساعد في حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور بالإضافة إلى تطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبدالعزيز ومحي الدين أبوالعز وغيرها من المحاور الهامة والتي ستساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة.

وحرص شعراوي، ومحافظ الجيزة، على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم في الشوارع الرئيسية بحي العمرانية حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التي تعيق حركه المارة وتتسبب السرعات الزائدة لها في وقوع العديد من الحوادث.

وأعطى الوزير، مهلة لرئيس حي العمرانية لرفع مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات من الشوارع حتى لا تعيق حركة المواطنين، مؤكدا ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع ترسا ليكون محورًا موازيًا لشارع الهرم.

كما طالب شعراوي، رؤساء الأحياء ومديرية الأمن، بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على تطوير العديد من المحاور المرورية الموازية للطرق الرئيسية بالمحافظة والتي من شأنها تفتيت أي تكدسات أو اختناقات مرورية، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال تطوير شارع ترسا من تقاطع المحولات وحتى شارع عثمان محرم باعتباره أحد المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير للشارع في المنطقة من طريق المريوطية وحتى شارع المحولات شملت رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 2100 متر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تنفذ حاليًا أعمال تطوير لعدد من المحاور المرورية بنطاق أحياء العمرانية والهرم وبولاق والدقي والعجوزة تساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية بالطرق الرئيسية.

كما أكد راشد، حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة، وتم تخصيص 119 مليون جنيه لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وإنارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.