استمر ساعتين.. تفاصيل اجتماع "أفريقية النواب" بوزير الري

كتب- محمد نصار:

عقدت لجنة الشئون الأفريقية، اجتماعًا مساء أمس الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والري لدعم التعاون مع دول حوض النيل.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن وزير الري، عرض في بداية الاجتماع، جهود الدولة لبناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل ونقل تجربة مصر في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب، كما أوضح جهود الوزارة لتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وخاصة على المدن الساحلية.

وأكد وزير الري، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب إيمانًا باستغلال الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.

وأضاف الوزير، أن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية، مشددًا على الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في أفريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.

وتعقيبًا على الاستفسارات الخاصة بملف سد النهضة، عرض وزير الري رؤية الوزارة والتحرك المصري من الناحية التقنية لملف سد النهضة وذلك بناء على طلب من أعضاء اللجنة.

وأعرب النائب طارق رضوان، عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية وحرصه على عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف إلى خصومة الكل خاسر فيها ما لم تتلاقى إراداته للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون أن تجور أي منها على الأخرى في حق في تنمية أو حق حياة.

وأكدت اللجنة، في ختام الاجتماع، ثقتها في القيادة السياسية رؤية واتجاهًا وقرارًا لن يحيد عن الانحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، والتي إن لم تجد احترامًا فلا شك أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان.