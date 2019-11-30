"غفّل صاحبه".. مصدر يكشف سبب انتحار شاب من برج القاهرة

كتب - محمد نصار:

كشف مصدر ببرج القاهرة، تفاصيل انتحار شاب حاصل على بكالوريوس هندسة بجامعة حلوان، اليوم السبت، بعد إلقاء نفسه من أعلى البرج.

وقال المصدر لمصراوي، إن شابين في منتصف العشرينات، حضرا إلى البرج وصعدا إلى الأعلى، وكان الأول (خريج الهندسة) اتخذ قرارًا بالانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية، وحاول الثاني إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة، والتمهل في حل المشاكل التي يعاني منها.

وأوضح المصدر أنه بينما انشغل صديق الشاب بالنظر إلى اتجاه آخر بعيده، هرول خريج الهندسة وألقى نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل: "غفل صاحبه ورمى نفسه من أعلى البرج ومات في الحال".

وأشار إلى أن الشاب الثاني أصيب بصدمة عصبية بعد مشاهدة صديقه أثناء انتحاره، وتتحفظ عليه النيابة باعتباره الشاهد الأساسي للواقعة؛ لحين استجوابه.

كان اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، تلقى إخطارًا بمصرع خريج من كلية هندسة جامعة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من أعلى برج الجزيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.