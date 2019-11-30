لمدة 3 أشهر.. كيف تستفيد من تيسيرات الإسكان لسداد الأقساط؟ (خصم 70%)

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن منح تيسيرات في غرامات التأخير في سداد الأقساط لمدة 3 شهور فقط.

وشملت هذه التيسيرات، كافة الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة، والتي تم الحصول عليهم بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

ويمكن الاستفادة من هذه التيسيرات على النحو التالي:

- يشترط أن يكون المقيم بالشقة هو المخصص له، مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخي صادر من جهاز المدينة المختص.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

نسب الإعفاء:

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.