بيان حالة الطقس حتى الثلاثاء.. "الفرصة مهيأة لسقوط أمطار"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل على مختلف المحافظات المصرية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الثلاثاء المقبل، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

وتكون حركة الرياح معتدلة بشكل كبير تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 28 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الاثنين والثلاثاء.

وفيما يتعلق بطقس الاثنين، توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.​