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انطلاق القافلة الدعوية الـ 9 المشتركة بين الأزهر والأوقاف للقاهرة الجديدة.. اليوم

05:00 ص الجمعة 29 نوفمبر 2019
انطلاق القافلة الدعوية الـ 9 المشتركة بين الأزهر والأوقاف للقاهرة الجديدة.. اليوم

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق اليوم الجمعة، القافلة الدعوية التاسعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من مقر ديوان عام الوزارة الأوقاف، في تمام التاسعة صباحًا، إلى مدينة القاهرة الجديدة.

وتضم القافلة، ستة علماء من الأزهر الشريف الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حقوق الوالدين وذوي الأرحام"، ضمن المنهج الوسطي الذي يتبناه (الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف) لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

يأتي ذلك ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة.​

وزارة الأوقاف الأزهر الشريف قافلة دعوية القاهرة الجديدة
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