"عبدالعال": سوق التونسي نقلة حضارية بالقاهرة

8 خطوات.. ماذا تفعل إذا وجدت عيوبًا في تشطيب شقتك بالإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإنشاء الجارية في سوق التونسي الجديد بالبساتين وتقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يمثل وجودها خطرًا كبيرًا نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وطالب عبدالعال، خلال الجولة، القائمين على إنشاء السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطني السوق القديم والقضاء نهائيًا على العشوائية الموجودة به، مشيرًا إلى أن سوق التونسي الجديد يجري إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

ووفرت المحافظة موقعًا بديلًا لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين على مساحة أكثر من 50 ألف م2 تقريبًا وروعي عند اختيار الموقع الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم، كما تتصل بطريق الأتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة وسيخصص الموقع لنقل 4 أسواق هي سوق الأثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين.

وتقام المرحلة الثانية على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوي مبنى أرضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات.

وأصدر المحافظ تعليماته برفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين بعرض 30 مترًا ليعمل كمحور رئيسي رابط بالأتوستراد فور انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي 600 مم الجاري العمل به وأوشك على الانتهاء.

وشدد المحافظ، على تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه وإقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

وطالب المحافظ، بسرعة الانتهاء من وضع تصور شامل لتشغيل السوق وكيفية إدارته ومراقبته وعمل دراسة مرورية لكيفية التعامل مع الكثافات المتوقعة حول السوق.