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سفير أوكرانيا بالقاهرة: 1,15 مليون سائح زار مصر في 2018

02:57 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
سفير أوكرانيا بالقاهرة: 1,15 مليون سائح زار مصر في 2018

سفير أوكرانيا بالقاهرة والطيار سامح الحفني

كتب- طه عبيد

بحث الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني ، تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مجال الطيران المدني، وزيادة حركة السياحة والرحلات الجوية لمختلف المطارات المصرية، خلال استقباله يوهان ميكيتنوف سفير أوكرانيا بالقاهرة بمقر سلطة الطيران المدني.

أكد الحفني، أن الوزارة تسعي لتقديم كل التسهيلات لشركات الطيران التي تهبط داخل المطارات السياحية، واضاف شهدت المطارات تحديث كامل داخل صالات السفر والوصول وتطوير كامل للمنظومة الأمنية.

من جانبه قال سفير أوكرانيا بالقاهزة، إن طائرات الركاب الاوكرانية تقوم بأكثر من 140 رحلة إلى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة شهريا، وأضاف أن 1,15 مليون سائح أوكرانيا زار القاهرة والمدن السياحية خلال 2018.​

سفير أوكرانيا بالقاهرة سامح الحفني سلطة الطيران المدني حركة السياحة

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