​43 يومًا.. أهم 7 معلومات عن "صوم الميلاد" لدى الأقباط

كتب- مصطفى علي:

بدأ أقباط مصر، الثلاثاء، صوم عيد الميلاد المجيد، والذي ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير.

ومن المعروف أن "صوم الميلاد" يستمر لمدة 43 يومًا إلا أن السنة الكبيسة تتسبب في جعله 42 يومًا فقط هذا العام.. وينشر "مصراوي"، أهم المعلومات عن صوم الميلاد لدى الأقباط، كالآتي:

1- صوم الميلاد هو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تماما عن أكل اللحوم ويسمح فيه بأكل السمك- كنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة- كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة وأيضًا البرمون وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.

2- أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية في الشرق هو البابا خريستوذولس البطريرك السادس والستون من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077) ، في قوانينه التي حدد بها الأصوام المفروضة. قال: "كذلك صوم الميلاد المقدس من عيد مار مينا في خمسة عشر يوما من هاتور إلى تسعة وعشرين يوما من كيهك، وإن وافق عيد الميلاد الشريف يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، فيفطروا فيه ولا يصوموا بالجملة، وكذلك عيد الغطاس المقدس في الحادي عشر من طوبة، وإن اتفق يوم أربعاء أو يوم جمعة فيفطروا فيه أيضا ولا يصوموا، وإن وافق العاشر من طوبة الذي فيه صوم الغطاس أن يكون يوم سبت أو يوم أحد فلا يصام بالجملة بل يصوموا الجمعة الذي قبل ذلك عوض ليلة الغطاس".

3- تعود مدة الصوم -43 يومًا- بحسب الاعتقاد المسيحي، إلى الأربعين يومًا التي صامها موسى النبى كى يتسلم الشريعة، أضيف إليها ثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السرياني (975-978) - البطريرك "62" من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43 يومأ.

4- عقب ذلك، عدّل البابا غبريال الثامن مدة الصوم وجعله 28 يومأ فقط إلا أن الكنيسة عادت بعد وفاته إلى المدة المحددة سابقا 43 يوما، بينما ظل في باقي الكنائس أربعين يوما فقط.

5- منذ إقرار هذا الصيام في عهد البابا خريستوذولس، لم يصم أهل الصعيد للميلاد إلا من أول كيهك (28 يومأ) فقط، حتى ثبّته البابا غبريال على هذا الوضع طوال مدته.

6- يتخلل صوم الميلاد، شهر كيهك القبطى والمعروف بـ"الشهر المريمي" لما فيه من تكريم للسيدة العذراء، وهو مشهور بصلواته وطقوسه وألحانه وتسابيحه التي يطلق عليها "سبعة وأربعة" وذلك إشارة إلى "سبع ثيؤطوكيات"- وهي مدائح وتطويبات خاصة بالسيدة العذراء مريم، و"أربعة هوسات"، خاصة بتسبحة نصف الليل (والهوس كلمة قبطية معناها تسبحة).

7- السنة القبطية الحالية هي سنة كبيسة، وعيد الميلاد المجيد، يأتي فى هذا العام في 8 يناير، والذي يقابل في الشهور القبطية 29 كيهك، ومن ثم تبدأ الكنيسة الصوم في "16هاتور"، بحسب الشهور القبطية، و26 نوفمبر الجاري، بدلًا من 25 من الشهر ذاته، وبهذا يحتفل الأقباط هذا العام بصوم الميلاد المجيد 7و8 يناير بسبب الإجازة الرسمية للدولة 7 يناير والعيد الذى يأتي مع السنة الكبيسة 8 يناير، وتقرأ يوم 7 يناير و28 كيهك نفس قراءات اليوم التالي.