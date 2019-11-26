يحيى زكي: ارتفاع حركة البضائع في ميناء شرق بورسعيد

كتب- محمود مصطفى:

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الأرصفة الغربية يجري إنهاء الاتفاقات عليها بالكامل وبالتالي أصبح عليها مشغلون اعتبارا من بداية العام .

وقدم زكي، الشكر لهيئة قناة السويس لقيامها بأعمال التكريك الكاملة لميناء شرق بورسعيد التي تقدر بحوالي 70 مليون متر مكعب بتكلفة تتعدى 6 مليارات جنيه بالإضافة إلى أعمال دائرتي الدوران به .

وأضاف زكي أنه تم الانتهاء من بناء الأرصفة الشرقية والغربية بطول 5 كيلو متر مربع منها الرصيف الشرقي 3 كيلو متر مربع والرصيف الغربي 2 كيلو متر مربع بتكلفة 5ر6 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يتم العمل على تحسين التربة ومسارات المرافق الخاصة بها تمهيدا إلى المشغلين المتواجدين سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه أيضا .

وأوضح أن حركة البضائع في ميناء شرق بورسعيد شهدت ارتفاعا ملحوظا خاصة مع وجود غاطس جديد في هذه المنطقة مع قناة الاقتراب ومع القناة الخاصة بالميناء، حيث ارتفعت بنسبة 17% عن العام الماضي، لافتا إلى أنه مع استخدام الأرصفة الجديدة نأمل أن تزداد تلك النسبة.

وأشار إلى أن الميناء أصبح يستقبل السفن الكبيرة وكان قبل ذلك هناك صعوبة في استقبال هذه النوعية من الناقلات ولكن مع الغاطس الجديد ومع الإعداد المتواجد أصبحت لدينا إمكانية لاستقبال هذه النوعية التي تستغل 5ر18 متر المتواجد في الميناء، لافتا إلى أن العام الماضي دخل إلى الميناء حوالي 33 من السفن الكبيرة والعام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر دخلت 98 سفينة ومنتظر بنهاية هذا العام أن يترفع هذا الرقم إلى 120 سفينة كبيرة.

وأوضح زكي أنه ابتداء من منتصف ديسمبر سيدخل لدينا 3 خطوط جديدة في منطقة غرب بورسعيد، وستعمل على رفع قيمة التداول للحاويات بنسبة 15% من خلال 165 رحلة إضافية كل عام.

وأشار زكي إلى أنه يتم إنشاء شبكة طرق رئيسية تقدر بحوالي 64 كيلو متر مربع ستكون في المنطقة الاقتصادية مع كل أعمال المرافق وربع الكفاءة التي ستكون موجودة في هذه المنطقة، لافتا إلى أنه قد بدأ العمل بالفعل في المنطقة الصناعية وأصبح لدينا باكورة بعض المصانع ولكن عقب الافتتاح وتشغيل الميناء ستشهد المنطقة انطلاق العديد من المشروعات.