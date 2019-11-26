أمطار ورياح بسرعة 36 كم.. الأرصاد تعلن بيان حالة طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، وأنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية لتعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت شاكر لمصراوي، إن الطقس يشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري مصحوبة بنشاط للرياح على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح المتوقعة تتراوح من 18-20 عقدة بما يعادل 36 كيلو متر في الساعة، لكنها لن تصل لحد العاصفة.

ونصحت شاكر، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذا الأسبوع، بجانب ارتداء الملابس الثقيلة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، والابتعاد عن الرمال والأتربة المثارة وخاصة لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق نظرا لانخفاض الرؤية مع الأتربة والرمال المثارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.​